В Ишимбае завели уголовное дело против салона красоты, уродовавшего своих клиентов (ВИДЕО)
15:31, 13 янв 2023
В Ишимбае в отношении руководителя салона красоты возбуждено уголовное дело. Директор подозревается в оказании услуг ненадлежащего качества, сообщает Следственный комитет Башкирии.
Подозреваемая сделала четырем женщинам лазерную шлифовку лица с использованием специального оборудования. Процедура не отвечала требованиям безопасности здоровья потребителей. Допущенные нарушения вызвали заболевание кожи лица клиенток.
Следователи продолжают расследование дела. В настоящее время проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.