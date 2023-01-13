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В Ишимбае завели уголовное дело против салона красоты, уродовавшего своих клиентов (ВИДЕО)

В Ишимбае завели уголовное дело против салона красоты, уродовавшего своих клиентов (ВИДЕО)

15:31, 13 янв 2023

В Ишимбае в отношении руководителя салона красоты возбуждено уголовное дело. Директор подозревается в оказании услуг ненадлежащего качества, сообщает Следственный комитет Башкирии.



Подозреваемая сделала четырем женщинам лазерную шлифовку лица с использованием специального оборудования. Процедура не отвечала требованиям безопасности здоровья потребителей. Допущенные нарушения вызвали заболевание кожи лица клиенток.

Следователи продолжают расследование дела. В настоящее время проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела,  устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Видео: следком
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия уголовное дело
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