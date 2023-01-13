Жителя Нефтекамска осудили за ложное сообщение о взрыве

15:42, 13 янв 2023

Суд в Нефтекамске вынес приговор местному жителю, обвиненному по статье о ложном сообщении о взрыве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.



В сентябре прошлого года мужчина, изрядно выпив, позвонил в местное агентство недвижимости и сообщил о якобы заложенной в здании организации бомбе.







Персонал и посетителей эвакуировали, после чего, проведя обыск, ничего не нашли. Источник звонка тем временем отследили, а шутника задержали.



Нефтекамца приговорили к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком.



Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске врачи спасли беременную с сосудистой катастрофой. Врачи поставили ее на учет и внесли в регистр критического акушерского состояния, сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

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