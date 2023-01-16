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Бывшего зама главы Краснокамского района Башкирии будут судить за получение взятки

Бывшего зама главы Краснокамского района Башкирии будут судить за получение взятки

11:55, 16 янв 2023

В Башкирии за получение крупной взятки будут судить бывшего зама главы Краснокамского района. Об этом 16 января сообщила региональная прокуратура.



По версии следствия, в сентябре 2022 года к чиновнику обратилась предприниматель. Он надеялся получить помощь при добыче и вывозе 2 тыс. кубометров песка с территории садов в обход законных процедур. Обвиняемый пообещал помочь бизнесмену и потребовал у него деньги. После этого коммерсант пожаловался в правоохранительные органы на вымогательство.

Полицейские задержали чиновника при получении 15 тыс. рублей из ранее оговоренных 200 тыс. Экс-зам главы района частично признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Нефтекамский городской суд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район коррупция
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