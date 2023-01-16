Жителей Уфы возмутили рекламные билборды с матом

12:16, 16 янв 2023

Экспертный совет по рекламе при УФАС республики проверил рекламный баннер ЖК «Видинеевский» на трассе Уфа — Аэропорт. На своих рекламных плакатах компания использовала игру слов, которая подразумевала собой нецензурную лексику, например, «В Видинеевском — за***сь».







Билборды застройщика возмутили многих жителей города, хотя некоторым они, наоборот, показались забавными. Как бы то ни было, эксперты признали баннер нарушающим закон о рекламе, однако пока речь идет только об одном билборде.



— Мнение членов экспертного совета будет учтено при рассмотрении дел и вынесении решений по спорным рекламам, — пояснили в пресс-службе УФАС.

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Фото: УФАС РБ