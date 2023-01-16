В Альшеевском районе Башкирии обманули дольщиков на 10,3 млн рублей
15:15, 16 янв 2023
В Альшеевском районе ООО «Специализированный застройщик "Стройресурсы"» незаконно привлек деньги дольщиков для строительства многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку.
По данным пресс-службы ведомства, в возведение дома вложились семь человек. Здание должно было появиться в селе Раевский на улице Янаульской. Но сотрудники компании под видом договоров долевого участия фактически оформляли договоры инвестирования. В документах говорилось об условиях передачи квартир до ввода дома в эксплуатацию.
Общая сумма незаконно привлеченных финансов составила более 10,3 млн рублей. На сегодняшний день дом в эксплуатацию не введен. Возбуждено уголовное дело.