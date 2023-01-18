Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Шаранском районе Башкирии приставы помогли отцу увидеться с 5-летней дочкой

В Шаранском районе Башкирии приставы помогли отцу увидеться с 5-летней дочкой

10:28, 18 янв 2023

В Шаранском районе мужчина встречается с пятилетней дочкой под контролем судебных приставов. Найти общий язык с бывшей женой ему пока очень трудно.



По решению суда папа может ежедневно созваниваться с дочерью  с 19:00 до 20:00 и видеться с ней на выходных — с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья. Также он имеет право встречаться с девочкой в день ее рождения (не менее четырех часов), а когда ей исполнится семь лет, забирать к себе на три дня во время школьных каникул. Кроме того, суд обязал мать ребенка не препятствовать их встречам и корректно относиться друг к другу.


В настоящее время мужчина забирает дочь по субботам под контролем судебных приставов и также возвращает ее матери по воскресеньям. Правоохранители надеются, что в скором времени родители найдут общий язык и участие третьих лиц при их встречах не потребуется.

Читайте также:

В Шаранском районе Башкирии браконьеры подстрелили косулю
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Судебные приставы РБ
Теги: Шаранский район
Читайте также

В Уфе женщина угрожала взорвать управления судебных приставов: сотрудников срочно эвакуировали
Общество в Башкирии
В Уфе женщина угрожала взорвать управления судебных приставов: сотрудников срочно эвакуировали
В Башкирии разыскивают двух девочек, которых в неизвестном направлении вывезла мать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии разыскивают двух девочек, которых в неизвестном направлении вывезла мать
Житель Илишевского района месяц не может разыскать свою жену и дочку
Происшествия в Башкирии
Житель Илишевского района месяц не может разыскать свою жену и дочку
В Шаранском районе женщину приговорили к 60 часам работ на кладбище за хулиганство
Происшествия в Башкирии
В Шаранском районе женщину приговорили к 60 часам работ на кладбище за хулиганство


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: