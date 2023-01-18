В Шаранском районе Башкирии приставы помогли отцу увидеться с 5-летней дочкой
10:28, 18 янв 2023
В Шаранском районе мужчина встречается с пятилетней дочкой под контролем судебных приставов. Найти общий язык с бывшей женой ему пока очень трудно.
По решению суда папа может ежедневно созваниваться с дочерью с 19:00 до 20:00 и видеться с ней на выходных — с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья. Также он имеет право встречаться с девочкой в день ее рождения (не менее четырех часов), а когда ей исполнится семь лет, забирать к себе на три дня во время школьных каникул. Кроме того, суд обязал мать ребенка не препятствовать их встречам и корректно относиться друг к другу.
В настоящее время мужчина забирает дочь по субботам под контролем судебных приставов и также возвращает ее матери по воскресеньям. Правоохранители надеются, что в скором времени родители найдут общий язык и участие третьих лиц при их встречах не потребуется.
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