В Шаранском районе Башкирии назначили нового начальника ГИБДД
17:55, 18 янв 2023
Начальником отделения Госавтоинспеции по Шаранскому району назначен лейтенант полиции Разиф Калимуллин, сообщает ГИБДД Башкирии.
Разиф Калимуллин родился 19 июня 1983 года в деревне Чалмалы Шаранского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС местного отделения Госавтоинспекции.
До момента нынешнего назначения занимал должность инспектора по осуществлению административного надзора отделения МВД по Шаранскому району.