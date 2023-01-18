В Шаранском районе Башкирии назначили нового начальника ГИБДД

17:55, 18 янв 2023

Начальником отделения Госавтоинспеции по Шаранскому району назначен лейтенант полиции Разиф Калимуллин, сообщает ГИБДД Башкирии.



Разиф Калимуллин родился 19 июня 1983 года в деревне Чалмалы Шаранского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС местного отделения Госавтоинспекции.



До момента нынешнего назначения занимал должность инспектора по осуществлению административного надзора отделения МВД по Шаранскому району.



Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии приставы помогли отцу увидеться с 5-летней дочкой.

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Фото: ГИБДД по РБ