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В Шаранском районе Башкирии назначили нового начальника ГИБДД

В Шаранском районе Башкирии назначили нового начальника ГИБДД

17:55, 18 янв 2023

Начальником отделения Госавтоинспеции по Шаранскому району назначен лейтенант полиции Разиф Калимуллин, сообщает ГИБДД Башкирии.

Разиф Калимуллин родился 19 июня 1983 года в деревне Чалмалы Шаранского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС местного отделения Госавтоинспекции.

До момента нынешнего назначения занимал должность инспектора по осуществлению административного надзора отделения МВД по Шаранскому району.

Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии приставы помогли отцу увидеться с 5-летней дочкой
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Шаранский район назначение
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