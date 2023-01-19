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В Благоварском районе Башкирии пьяные женщины повесили и закидали кирпичами собаку

В Благоварском районе Башкирии пьяные женщины повесили и закидали кирпичами собаку

14:20, 19 янв 2023

Суд в Башкирии вынес приговор по делу нескольких жительниц Благоварского района, обвиненных в жестоком обращении с животными.



В ноябре минувшего года женщины в нетрезвом состоянии увели собаку с одного из дворов в частном секторе, накинув на ее шею удавку. Бедное животное унесли на заброшенную ферму и пытались повесить, однако живодерки были настолько пьяны, что сделать это им не удалось. За тем, что делали истязательницы, наблюдали несколько сельских ребят.

Решив завершить начатое, собаку закидали кирпичами и оставили умирать. К счастью, вовремя подоспевшим местным ветеринарам удалось спасти собаку, у которой нашли многочисленные рассечения, ссадины, переломы, ушибы, разрывы мягких тканей и сотрясение мозга.


Свою вину сельчанки полностью признали. Как сообщили в пресс-службе Благоварского межрайонного суда, всем им назначили штрафы по 20 тысяч рублей.

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Источник: proural.info
Теги: Благоварский район преступление суд
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