В Кушнаренковском районе Башкирии водитель получил срок за смертельную аварию
15:40, 19 янв 2023
Кушнаренковский суд приговорил водителя за ДТП со смертельным исходом к отбыванию наказания в колонии-поселении.
Как сообщила прокуратура РБ, авария произошла в апреле прошлого года. Утром 22 апреля 21-летний мужчина ехал на автомобиле «Lada Vesta». На 42 километре дороги Авдон-Николаевка он допустил столкновение с машиной «Opel Astra», которой управлял 63-летний житель Балтачевского района.
В результате дорожного происшествия скончалась 59-летняя женщина, супруга водителя иномарки.
Первоначально суд прекратил уголовное дело в отношении виновного водителя, однако гособвинитель не согласился с таким исходом и обжаловал решение в аппеляционном порядке.
Верховный суд РБ согласился с доводами прокуратуры и отменил вынесенное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение.
В результате Кушнаренковский суд приговорил водителя к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Прокуратура РБ считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его и добиться ужесточение наказания.