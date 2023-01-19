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В Кушнаренковском районе Башкирии водитель получил срок за смертельную аварию

В Кушнаренковском районе Башкирии водитель получил срок за смертельную аварию

15:40, 19 янв 2023

Кушнаренковский суд приговорил водителя за ДТП со смертельным исходом к отбыванию наказания в колонии-поселении.

Как сообщила прокуратура РБ, авария произошла в апреле прошлого года. Утром 22 апреля 21-летний мужчина ехал на автомобиле «Lada Vesta». На 42 километре дороги Авдон-Николаевка он допустил столкновение с машиной «Opel Astra», которой управлял 63-летний житель Балтачевского района.



В результате дорожного происшествия скончалась 59-летняя женщина, супруга водителя иномарки.

Первоначально суд прекратил уголовное дело в отношении виновного водителя, однако гособвинитель не согласился с таким исходом и обжаловал решение в аппеляционном порядке.

Верховный суд РБ согласился с доводами прокуратуры и отменил вынесенное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение.


В результате Кушнаренковский суд приговорил водителя к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Прокуратура РБ считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его и добиться ужесточение наказания.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии суд
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