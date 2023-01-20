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В Белорецком районе Башкирии бывшего сотрудника МЧС осудили за взятку в 31 миллион рублей

В Белорецком районе Башкирии бывшего сотрудника МЧС осудили за взятку в 31 миллион рублей

14:08, 20 янв 2023

В Башкирии вынесли приговор бывшему начальнику пожарной службы регионального МЧС. Рассказываем, с чем было связано дело.

Суд установил, что 38-летний бывший начальник специального управления Федеральной противопожарной службы № 103 МЧС России Дим Муслимов в 2016–2017 годах незаконно организовал выдачу сотрудникам материальной помощи — 58 миллионов рублей. Из них 31 миллион — это взятка, которую он получил за принятие таких решений, а также за покровительство по службе. По данным СК Башкирии, начальнику заносили деньги 63 подчинённых — он выпрашивал у них деньги, притворяясь больным.



Его также обвиняли в присвоении 1,2 миллиона рублей — для их получения он предоставил поддельные сведения о необходимости пройти лечение.

Свою вину бывший МЧС-ник не признал. За взятки в разных размерах, присвоение и злоупотребление из корыстной заинтересованности, его приговорили к 13 годам строгого режима. По выходу из колонии ему нельзя будет работать на госслужбе 7 лет. Кроме того, он лишён звания полковника и обязан выплатить штраф 65 миллионов рублей. В счёт штрафа у него арестовали два банковских счёта и машину Subaru.


Также уголовные дела были возбуждены и против некоторых сотрудников управления.

Приговор в законную силу не вступил — бывший начальник может его обжаловать.

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Источник: ufa1.ru
Теги: коррупция Белорецкий район
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