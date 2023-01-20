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В Уфе суд продлил арест девушке, укравшей из ювелирного магазина украшения на 12 млн рублей

В Уфе суд продлил арест девушке, укравшей из ювелирного магазина украшения на 12 млн рублей

15:16, 20 янв 2023

Кировский районный суд Уфы продлил арест 22-летней девушке, обвиняемой в краже драгоценностей на 12 млн рублей из ювелирного магазина. Она проведет в СИЗО как минимум месяц – до 20 февраля. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональной прокуратуре.



Напомним, 19 ноября в ювелирном магазине в ТРЦ «Мега» пропали золотые украшения с бриллиантами на миллионы рублей. Под подозрение попала обвиняемая – 22-летня сотрудница торговой точки. Она приехала в Уфу на заработки из города Дзержинска. Камеры видеонаблюдения подтвердили причастность девушки к краже, после чего полиция объявила ее в розыск. 25 ноября воровку нашли в ее родном городе. Оттуда ее вернули в Уфу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа кража суд
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