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В Благовещенском районе Башкирии 20-летнего парня осудят за укрывательство убийства

В Благовещенском районе Башкирии 20-летнего парня осудят за укрывательство убийства

11:17, 23 янв 2023

20-летнего жителя Благовещенского района обвинили в укрывательстве особо тяжкого преступления — убийства. Преступление произошло в 2021 году, сообщили в прокуратуре РБ.



В ночь с 31 октября на 1 ноября во время застолья парни 18 и 22 лет поссорились с 45-летним знакомым. Злоумышленники избили и задушили мужчину, а тело спрятали в лесопосадке. На следующий день они попросили друга помочь спрятать труп. Вместе с убийцами он вывез тело к берегу реки Белой и помог утопить его.
Мать потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Правоохранители установили личности злоумышленников, а те сознались в содеянном.


Свою вину парень признал. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Благовещенский районный суд. Соучастники убийства получили 8,5 и 12,5 года лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

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Источник: proural.info
Фото: Следственный комитет РБ
Теги: Благовещенский район убийство преступление суд
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