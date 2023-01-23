В Благовещенском районе Башкирии 20-летнего парня осудят за укрывательство убийства

11:17, 23 янв 2023

20-летнего жителя Благовещенского района обвинили в укрывательстве особо тяжкого преступления — убийства. Преступление произошло в 2021 году, сообщили в прокуратуре РБ.







В ночь с 31 октября на 1 ноября во время застолья парни 18 и 22 лет поссорились с 45-летним знакомым. Злоумышленники избили и задушили мужчину, а тело спрятали в лесопосадке. На следующий день они попросили друга помочь спрятать труп. Вместе с убийцами он вывез тело к берегу реки Белой и помог утопить его.

Мать потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Правоохранители установили личности злоумышленников, а те сознались в содеянном.





Свою вину парень признал. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Благовещенский районный суд. Соучастники убийства получили 8,5 и 12,5 года лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

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Фото: Следственный комитет РБ