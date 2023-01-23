В Кармаскалинском районе Башкирии за взятку задержали врио начальника райотдела миграции

15:32, 23 янв 2023

В Кармаскалинском районе Башкирии задержали временно исполняющую обязанности начальника отдела по вопросам миграции. Ее обвинили в получении взяток на 110 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 39 иностранцев. Об этом 23 января сообщили в Следственном комитете и МВД республики.







– Обвиняемая с 2018 по 2020 год получила от своего знакомого, оказывающего услуги прибывшим иностранным гражданам по постановке на миграционный учет, взятку в размере 110 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 39 иностранных граждан в жилых помещениях на территории Кармаскалинского района, – передали в СК РБ.





Преступление выявили оперативники ФСБ Башкирии. Обвиняемую на время следствия заключили под стражу. Следователи провели обыски по местам ее работы и жительства и изъяли важные для разбирательства документы. Параллельно руководство регионального МВД проводит служебную проверку.

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