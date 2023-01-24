В Бирском районе Башкирии у должника по алиментам забрали автомобиль

09:10, 24 янв 2023

В Бирском районе судебные приставы арестовали автомобиль алиментщика. Мужчина должен перечислять деньги на содержание двух своих дочерей в размере трети от заработка.



Отец выполнял требования суда, но отправлял матери детей не всю сумму, в связи с этим у него образовался долг в 237 тысяч рублей. Тогда правоохранители забрали его Kia Rio. Рискуя лишиться имущества, мужчина нашел деньги и оперативно погасил долг.







Отмечается, что дальнейшее исполнение судебного решения находится на контроле приставов.



Ранее сообщалось о том, что в Бирске около трёх часов дня 22-летний местный житель, управляя "Ладой Гранта", двигаясь по ул.Чеверева, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

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Фото: Судебные приставы РБ