Житель Уфы в 16 лет изнасиловал и до смерти забил пожилую женщину

22:54, 31 янв 2023

В Башкирии раскрыли изнасилование и убийство пожилой женщины, которые были совершены 23 с половиной года назад. Обвиняемому на тот момент было 16 лет. О деталях преступления 31 января рассказали в Следственном комитете и МВД республики.







В сентябре 1999 года в правоохранительные органы поступил сигнал об обнаружении убитой 83-летней женщины в собственном доме в селе Староиликово Благовещенского района. По этому факту было возбуждено уголовное дело, но тогда следователи не смогли установить подозреваемого. Тем не менее в ходе осмотра места происшествия были найдены биологические следы злоумышленника, из которых специалисты выделили ДНК-профиль.



В 2022-2023 годах СК и МВД Башкирии вернулись к расследованию этого преступления и назначили новые экспертные исследования. По их итогам были получены результаты совпадения материала, найденного в доме погибшей, и генетического профиля 39-летнего жителя Уфы. Ранее его уже судили за преступления против половой неприкосновенности.





Сотрудники правоохранительных органов проверили алиби подозреваемого и выяснили, что в день преступления он гостил у родственников в той же деревне, где было совершено убийство и изнасилование. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном.



По предварительный версии следствия, в сентябре 1999 года тогда еще 16-летний подозреваемый приехал в деревню вместе с родителями, чтобы навестить дедушку. Подросток встретился со знакомыми. Вместе они сходили в клуб, а потом отправились гулять, параллельно распивая алкоголь. В какой-то момент приятели юноши разошлись и оставили его одного. Заметив, что в окнах дома неподалеку горит свет, молодой человек решил проникнуть внутрь и украсть денег, чтобы закупиться спиртным.









– Злоумышленник залез через окно. Услышав посторонний шум, хозяйка дома проснулась, включила свет и увидела вора. Подозреваемый, испугавшись, схватил железный чайник и начал наносить удары по лицу 83-летней женщине, затем изнасиловал ее и покинул место преступления после того, как нанес жертве смертельные травмы, – передали в МВД РБ.



Сейчас обвиняемый находится под стражей. Против него расследуется уголовное дело по факту убийства.

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Фото: СК РБ