В Октябрьском бывшего бухгалтера дворца спорта осудят за присвоение 63 тыс. рублей

11:27, 01 фев 2023

В Башкирском городе Октябрьский бывший бухгалтер дворца спорта предстанет перед судом за присвоение себе крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



Согласно версии следствия, обвиняемая забрала из кассы учреждения 63 тысячи рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.







По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение». Женщина свою вину признала вину. Материалы дела были направлены в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 46-летняя жительница города Октябрьский ограбила местный магазин косметики, сообщили в МВД республики.

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