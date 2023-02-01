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В Октябрьском бывшего бухгалтера дворца спорта осудят за присвоение 63 тыс. рублей

В Октябрьском бывшего бухгалтера дворца спорта осудят за присвоение 63 тыс. рублей

11:27, 01 фев 2023

В Башкирском городе Октябрьский бывший бухгалтер дворца спорта предстанет перед судом за присвоение себе крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, обвиняемая забрала из кассы учреждения 63 тысячи рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение». Женщина свою вину признала вину. Материалы дела были направлены в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 46-летняя жительница города Октябрьский ограбила местный магазин косметики, сообщили в МВД республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Октябрьский происшествия
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