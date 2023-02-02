В Кушнаренковском районе Башкирии осудят водителя грузовика, которого обвиняют в гибели 6 человек

14:01, 02 фев 2023

В Кушнаренковском районе Башкирии перед судом предстанет водитель грузовика, которого обвиняют в гибели шести человек. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.







ДТП произошло пятничным вечером, 2 июля 2021 года, в Кушнаренковском районе. На 1264 километре федеральной трассы Москва-Уфа у грузовика Scania отлетело колесо в легковую машину «Лада Ларгус», которая ехала во встречном направлении. Это произошло после того, как большегруз столкнулся с другим грузовиком «Мерседес». После удара колеса «Лада Ларгус» отлетела на встречную «Ниву», перевернулась и загорелась. Внутри автомобиля находились шестеро человек, они погибли, не дождавшись приезда скорой помощи. Среди погибших была женщина на восьмом месяце беременности.





Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуроры утвердили по нему обвинительное заключение. Обвиняемый житель Татарстана свою вину не признал. Дело направлено в Кушнаренковский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: ГИБДД по РБ