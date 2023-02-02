Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Кушнаренковском районе Башкирии осудят водителя грузовика, которого обвиняют в гибели 6 человек

В Кушнаренковском районе Башкирии осудят водителя грузовика, которого обвиняют в гибели 6 человек

14:01, 02 фев 2023

В Кушнаренковском районе Башкирии перед судом предстанет водитель грузовика, которого обвиняют в гибели шести человек. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



ДТП произошло пятничным вечером, 2 июля 2021 года, в Кушнаренковском районе. На 1264 километре федеральной трассы Москва-Уфа у грузовика Scania отлетело колесо в легковую машину «Лада Ларгус», которая ехала во встречном направлении. Это произошло после того, как большегруз столкнулся с другим грузовиком «Мерседес». После удара колеса «Лада Ларгус» отлетела на встречную «Ниву», перевернулась и загорелась. Внутри автомобиля находились шестеро человек, они погибли, не дождавшись приезда скорой помощи. Среди погибших была женщина на восьмом месяце беременности.


Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуроры утвердили по нему обвинительное заключение. Обвиняемый житель Татарстана свою вину не признал. Дело направлено в Кушнаренковский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:

В Кушнаренковском районе Башкирии в пожаре погибла женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия ДТП смерть суд
Читайте также

Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погибли 6 человек
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погибли 6 человек
В Кушнаренковском районе автоледи, выполняя обгон, столкнулась с двумя авто
Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе автоледи, выполняя обгон, столкнулась с двумя авто
В Стерлибашевском районе осудили водителя по вине которого погибли три человека
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе осудили водителя по вине которого погибли три человека
Авария в Кушнаренковском районе: из-за отлетевшего от грузовика колеса погибли 6 человек
Происшествия в Башкирии
Авария в Кушнаренковском районе: из-за отлетевшего от грузовика колеса погибли 6 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: