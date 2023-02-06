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В Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына

В Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына

10:27, 06 фев 2023

В Салавате вынесли приговор местному жителю по очень редкой статье: «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего». Ему дали год исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.



Следователи выяснили, что обвиняемый летом 2022 года сильно выпил и в состоянии алкогольного опьянения стал пытаться играть с псом, который жил у них в селе Ярославка Салаваткого района. В какой-то момент собаке не понравилось отношение пьяного человека, и она огрызнулась на обвиняемого. На крики и лай выбежал из дома 12-летний сын мужчины.

Пьяный изверг, несмотря на присутствие ребенка, схватил животное за ошейник и повесил его на деревянной балке во дворе, мальчик стал кричать и попытаться вразумить отца, собака задыхалась. Но этого показалось осужденному мало, он взял нож и воткнул его в шею собаке, она впоследствии умерла.


Свою вину на суде мужчина признал и рассказал, что не понимал, что он делает, так как был сильно пьяным.

Ранее в Иглино местный житель также подвесил собаку на турнике и стал избивать ее обухом топора.

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Источник: proural.info
Теги: Салават происшествия суд
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