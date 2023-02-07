В Салавате ранее судимая женщина зарезала пьяного насильника

09:09, 07 фев 2023

В башкирском городе Салават ранее судимая женщина зарезала насильника. Несколько месяцев назад в городском суде ей вынесли приговор.







По словам подсудимой, в день трагедии она была в гостях у своей бывшей свекрови. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент к ним зашла соседка, с которой у злоумышленницы возник конфликт, который быстро перерос в драку.



Женщин принялись разнимать. Одним из тех, кто пытался утихомирить подравшихся дам, был потерпевший, с которым подсудимая до этого не была знакома. Он предложил ей продолжить выпивать у него, и та согласилась. Спустя какое-то количество выпитого спиртного потерпевший, по словам женщины, стал приставать к ней с предложением заняться сексом. Та ответила отказом, и тогда мужчина взял нож, разрезал ей трусы и выкинул их на пол.





Женщина выхватила у мужчины нож и ударила его в шею. Потерпевший упал на живот, и тогда подсудимая взяла еще один нож нанесла удар уже в спину. После этого жительница Салавата позвонила подруге, рассказала о произошедшем и попросила ее вызвать скорую помощь. Прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть потерпевшего.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина свою вину не признала, поскольку считает, что убила собутыльника из-за соображений самообороны. Салаватский городской суд признал женщину виновной и назначил ей семь лет колонии общего режима.

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