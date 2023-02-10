В Уфе возбудили уголовное дело против хирурга военно-врачебной комиссии

09:12, 10 фев 2023

В Уфе 57-летнего врача-хирурга военно-врачебной комиссии Нажипа Акбулатова арестовали из-за взятки. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.







Согласно версии следствиия, в декабре 2021 года врач от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военкомата получил 150 тысяч рублей за согласование медосвидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников. Получив вознаграждение, мужчина дал заключение, в котором утверждается, что установленные диагнозы обоснованы.





В ходе судебного процесса обвиняемый с его адвокатом просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Однако Ленинский район суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя. Было постановлено заключить Нажипа Акбулатова под стражу до 6 апреля текущего года.

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