В Салавате осудят молодого мужчину, который зарезал студентку и надругался над ее телом

10:31, 10 фев 2023

В башкирском городе Салавате будут судить 24-летнего местного жителя, который зарезал 19-летнюю студентку и надругался над ее телом. После этого он несколько дней общался с родственниками девушки от ее имени. Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве, надругательстве и краже. Об этом 10 февраля сообщили в региональных прокуратуре и Следственном комитете.







В ведомстве рассказали, что после расставания с девушкой у обвиняемого появилась неприязнь ко всем женщинам, и он захотел их убивать. Через соцсети 7 июля прошлого года мужчина предложил 19-летней знакомой выехать за город под предлогом сбора клевера. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакском районе рядом с деревней Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, обвиняемый набросился на студентку.



– Прибыв к лесополосе, злоумышленник нанес ножом смертельный удар девушке, надругался над её телом и похитил телефон, – передали в прокуратуре. – Последующие несколько дней он с мобильного устройства потерпевшей переписывался с её матерью и подругами, вводя их в заблуждение о том, что она уехала в другой город [в Ишимбайский район].





Три недели девушка числилась пропавшей без вести. Следователи тем временем выяснили, что последний раз она общалась именно с обвиняемым. Поначалу на допросе мужчина отрицал свою причастность к исчезновению студентки, но потом все-таки сознался и показал местонахождение тела: он спрятал его и накрыл стеблями растений.



Как в СК, так и в прокуратуре добавили, что сейчас мужчина отрицает свою вину в преступлении.

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Фото: следком Башкирии