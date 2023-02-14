Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии полиция накрыли нелегальную деятельность по производству спиртосодержащей продукции

В Башкирии полиция накрыли нелегальную деятельность по производству спиртосодержащей продукции

10:55, 14 фев 2023

В Башкирии житель города Октябрьского организовал нелегальный бизнес по реализации спиртосодержащей продукции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 42-летний мужчина решил заработать на изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции. Для этого он нашел трех работников, которые были в курсе преступных намерений предпринимателя.



Подпольный цех организатор преступления оборудовал в трех помещениях. Одно было им арендовано, остальные принадлежат его сожительнице.

Житель Октябрьского закупал спирт и воду, упакованную в полуторалитровые пластиковые бутылки. В гараже его работники смешивали сырье и разливали по таре — в ранее использованные бутылки воды и снова запечатывали. По данным оперативников, незаконный доход подозреваемого превысил 1,3 миллиона рублей.


Полицией преступная деятельность была пресечена. Изъято около 5 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Один из подозреваемых дал признательные показания. В настоящее время полиция продолжает расследование. Подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям.

Читайте также:

В Октябрьском бывшего бухгалтера дворца спорта осудят за присвоение 63 тыс. рублей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Октябрьский нелегальный бизнес
Читайте также

В Башкирии женщина продавала алкоголь на остановке возле медучреждения
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина продавала алкоголь на остановке возле медучреждения
Жителя Сибая оштрафовали за незаконную продажу спиртосодержащей продукции
Происшествия в Башкирии
Жителя Сибая оштрафовали за незаконную продажу спиртосодержащей продукции
В Башкирии 19 детей отравились алкоголем
Общество в Башкирии
В Башкирии 19 детей отравились алкоголем
В Башкирии разработают республиканскую программу по снижению уровня потребления алкоголя
Политика в Башкирии
В Башкирии разработают республиканскую программу по снижению уровня потребления алкоголя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: