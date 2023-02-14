В Башкирии полиция накрыли нелегальную деятельность по производству спиртосодержащей продукции

10:55, 14 фев 2023

В Башкирии житель города Октябрьского организовал нелегальный бизнес по реализации спиртосодержащей продукции.



Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 42-летний мужчина решил заработать на изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции. Для этого он нашел трех работников, которые были в курсе преступных намерений предпринимателя.







Подпольный цех организатор преступления оборудовал в трех помещениях. Одно было им арендовано, остальные принадлежат его сожительнице.



Житель Октябрьского закупал спирт и воду, упакованную в полуторалитровые пластиковые бутылки. В гараже его работники смешивали сырье и разливали по таре — в ранее использованные бутылки воды и снова запечатывали. По данным оперативников, незаконный доход подозреваемого превысил 1,3 миллиона рублей.





Полицией преступная деятельность была пресечена. Изъято около 5 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Один из подозреваемых дал признательные показания. В настоящее время полиция продолжает расследование. Подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям.

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Фото: МВД по РБ