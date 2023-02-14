В Башкирии золотодобытчики уничтожили плодородный слой почвы
14:59, 14 фев 2023
Руководство ООО «Горная компания "Утлык-Таш"» обратилось в Россельхознадзор Башкирии с просьбой провести проверку в Учалинском районе. На одном из участков велась незаконная добыча золота.
Сотрудники ведомства выехали на внеплановое обследование, и информация подтвердилась. В трех километрах от деревни Воздвиженка на участке площадью 20 300 квадратных метров был самовольно снят слой плодородного слоя почвы. Специалисты взяли пробы почвы на агрохимические показатели.