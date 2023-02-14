В Башкирии золотодобытчики уничтожили плодородный слой почвы

14:59, 14 фев 2023

Руководство ООО «Горная компания "Утлык-Таш"» обратилось в Россельхознадзор Башкирии с просьбой провести проверку в Учалинском районе. На одном из участков велась незаконная добыча золота.



Сотрудники ведомства выехали на внеплановое обследование, и информация подтвердилась. В трех километрах от деревни Воздвиженка на участке площадью 20 300 квадратных метров был самовольно снят слой плодородного слоя почвы. Специалисты взяли пробы почвы на агрохимические показатели.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Учалах мужчина попал под колеса самосвала.

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Фото: Россельхознадзор РБ