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Жительница Башкирии зарезала своего сожителя за оскорбления во время ссоры в амбаре

Жительница Башкирии зарезала своего сожителя за оскорбления во время ссоры в амбаре

21:05, 17 фев 2023

В башкирском городе Бирске 34-летняя женщина зарезала своего сожителя за оскорбления. Местный суд вынес ей приговор по уголовному делу об убийстве.



Согласно материалам дела, преступление произошло 8 ноября в здании амбара, где пьяная обвиняемая поссорилась с мужчиной. Во время конфликта, когда последний повернулся к женщине спиной, она схватила с тумбы нож и ударила им его в область грудной клетки. После этого фигурантка испугалась, убежала и вернулась обратно только спустя три часа, раненый уже истек кровью и скончался.


– Подсудимая в судебном заседании вину признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что между ними на бытовой почве возникла ссора, потерпевший начал оскорблять ее и родственников, замахнулся на нее рукой, – передали в пресс-службе инстанции.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирск Бирский район происшествия Бирск убийство суд
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