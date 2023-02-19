В Башкирии из семьи изъяли ребёнка, который питался одними приправами

15:08, 19 фев 2023

Ребенок 10 лет изъят сотрудниками полиции из неблагополучной семьи в г. Белорецк. Правонарушение в отношении несовершеннолетнего установлено в ходе профилактических мероприятий МВД.







33-летняя местная жительница содержащая детей 10 и 6 лет находиться на учете правоохранителей. Ещё в 2012 году она была лишена родительских прав в отношении старших детей. Женщина злоупотребляет спиртным и бьет своих детей.





В ходе проверки семьи было выявлено, что ребенок 10 лет недоедает и имеет на теле синяки. По словам самого мальчика, иногда он питается одними специями. Младший ребенок находится на воспитании у бабушки.



В настоящее время, 10-летнего мальчика изъяли из семьи и поместили в приют. Решается вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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Фото: МВД по РБ