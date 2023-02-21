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Александр Бастрыкин поручил разобраться с чиновниками-браконьерами в Башкирии и Оренбургской области

Александр Бастрыкин поручил разобраться с чиновниками-браконьерами в Башкирии и Оренбургской области

10:23, 21 фев 2023

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления СК по Башкирии выяснить обстоятельства незаконной охоты на лосей на границе Оренбургской области и Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Следкома России.



Напомним, о браконьерстве на территории регионов сообщали официальные ведомства республики. Во время рейдов инспекторы охотнадзора во время рейдов задержали нескольких человек, перевозивших две туши убитых зверей в паре километров от деревни Бурангулово, неподалеку был также обнаружен и третий застреленный лось.


Депутат ГД от Оренбургской области Нина Останина ранее писала обращение к Генпрокурору Игорю Краснову и Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку инцидента. По информации Останиной, к браконьерству могут быть якобы причастны государственные и муниципальные служащие Оренбургской области.

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Источник: proural.info
Теги: Бастрыкин Александр браконьер
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