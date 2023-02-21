В Баймакском районе Башкирии назначен новый начальник ГИБДД

22:13, 21 фев 2023

ГИБДД Баймакского района Башкирии возглавил капитан полиции Эдуард Баймуратов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.







Эдуарда Раисовича назначили на новую должность в соответствии с приказом временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Башкирии генерал-майора полиции Артура Сайфуллина.



Эдуард Баймуратов родился 19 февраля 1984 года в городе Баймак. Свою карьеру в МВД он начал 2001 году. Спустя пять лет окончил Уфимский юридический институт. Будучи в органах, проработал на различных должностях. До своего последнего назначения был дознавателем в МВД Баймакского района.





В свое время Баймуратов был награжден медалью МВД России «За отличие в службе» третьей степени. Эдуард Раисович женат, у него с супругой двое детей.

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Фото: ГИБДД по РБ