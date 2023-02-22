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В Башкирии выявили незаконно гастролирующий цирк

В Башкирии выявили незаконно гастролирующий цирк

11:17, 22 фев 2023

В башкирском селе Бижбуляк обнаружили незаконно гастролирующий цирк под названием «Хищник». Он работал без лицензии в местном Дворце культуры. Об этом 21 февраля сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Ведомство для принятия мер направила информационные письма о нарушении в прокуратуру, отдел МВД и сам Дворец культуры. 19 февраля инспектор обследовал цирк.

– Уведомление о гастрольных работах цирка в срок не менее чем за 10 дней, установленных законодательством РФ, до начала осуществления деятельности в Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан не поступало, – передали в ведомстве.

После выездного обследования цирку объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Россельхознадзор РБ
Теги: Бижбуляк Бижбулякский район
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