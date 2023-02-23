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Директор базы отдыха в Башкирии получила тюремный срок за гибель женщины на самодельном аттракционе

Директор базы отдыха в Башкирии получила тюремный срок за гибель женщины на самодельном аттракционе

10:21, 23 фев 2023

В Башкирии Туймазинский межрайонный суд вынес приговор директору базы отдыха, на территории которой на канатной дороге погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



Было установлено, что обвиняемая сдавала дома в аренду и организовала для посетителей самодельную канатную дорогу.

– В нарушение установленных требований на самодельном аттракционе отсутствовала информация для посетителей о запрете пользования. Также не были организованы и проведены испытания оборудования, в том числе качество торможения, оценка максимальной скорости движения и др., – отметила пресс-служба прокуратуры.


В декабре 2020 года одна из гостей во время спуска по аттракциону сорвалась и разбилась насмерть. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемая свою вину не признала. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно, 100 тысяч рублей штрафа и 5,5 миллионов рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазинский район суд
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