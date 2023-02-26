В Башкирии осудили школьницу за попытку сбыть крупную партию наркотиков

20:53, 26 фев 2023

На днях Кумертауский межрайонный суд вынес приговор ученице одной из местных школ. Девушку признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере и в покушении на сбыт. 20 февраля 2023 года ей вынесли приговор: два года в колонии общего режима.







По данным суда, школьница, уже являясь потребителем наркотических веществ, нашла в сети объявление о наборе наркокурьеров-закладчиков. Девушка связалась с «работодателем» и согласилась забрать крупную партию наркотиков в установленном месте чтобы в дальнейшем расфасовать ее на мелкие дозы и распространять по Кумертау при помощи тайников «закладок».





В итоге, в назначенный день школьница забрала в тайнике 56,5 граммов запрещенного вещества и расфасовала его на 15 доз и с января по март 2022 года «раскидала» их по городу. «Закладки» она фотографировала на телефон и таким образом отчитывалась перед «работодателем». При задержании у школьницы нашли с собой пакетик с наркотическим веществом весом более 10 граммов.



В суде девушка признала свою вину. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

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Фото: newsbash.ru