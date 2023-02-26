Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии осудили школьницу за попытку сбыть крупную партию наркотиков

В Башкирии осудили школьницу за попытку сбыть крупную партию наркотиков

20:53, 26 фев 2023

На днях Кумертауский межрайонный суд вынес приговор ученице одной из местных школ. Девушку признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере и в покушении на сбыт. 20 февраля 2023 года ей вынесли приговор: два года в колонии общего режима.



По данным суда, школьница, уже являясь потребителем наркотических веществ, нашла в сети объявление о наборе наркокурьеров-закладчиков. Девушка связалась с «работодателем» и согласилась забрать крупную партию наркотиков в установленном месте чтобы в дальнейшем расфасовать ее на мелкие дозы и распространять по Кумертау при помощи тайников «закладок».


В итоге, в назначенный день школьница забрала в тайнике 56,5 граммов запрещенного вещества и расфасовала его на 15 доз и с января по март 2022 года «раскидала» их по городу. «Закладки» она фотографировала на телефон и таким образом отчитывалась перед «работодателем». При задержании у школьницы нашли с собой пакетик с наркотическим веществом весом более 10 граммов.

В суде девушка признала свою вину. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Читайте также:

В Башкирии задержали уфимцев, готовивших у себя дома наркотики
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: newsbash.ru
Теги: Кумертау суд преступление наркотики
Читайте также

В Уфе осудили крупную наркогруппировку
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили крупную наркогруппировку
В Салавате полицейские задержали закладчика наркотических средств
Происшествия в Башкирии
В Салавате полицейские задержали закладчика наркотических средств
В Салавате задержали молодую пару с крупной партией наркотиков
Происшествия в Башкирии
В Салавате задержали молодую пару с крупной партией наркотиков
Банда из шести человек организовала сбыт наркотиков в 3 городах Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Банда из шести человек организовала сбыт наркотиков в 3 городах Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: