В Уфе задержали мужчину, скупавшего госнаграды СССР

09:02, 02 мар 2023

55-летнего уфимца задержали за покупку государственных наград СССР различной степени. Мужчина приобрел уже более 50 медалей времен Великой Отечественной войны.



Горожанин рассказал, что еще со школьных времен увлекался историей того периода. Выручив деньги от продажи недвижимости, он начал скупать госнаграды и другие предметы через интернет-площадки.







Установлено, что все медали подлинные. Правоохранителям уже удалось установить личности 44 ветеранов, которым принадлежали ордена Отечественной войны I и II степени.



Свою вину мужчина полностью признал. На него завели уголовное дело по статье Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. злоумышленнику грозят штраф до 80 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

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Фото: МВД по РБ