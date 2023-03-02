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Пенсионерка из Башкирии заплатила полмиллиона за безопасность банковского счета

Пенсионерка из Башкирии заплатила полмиллиона за безопасность банковского счета

09:12, 02 мар 2023

Безопасность банковского счета обошлась пенсионерке из Башкирии в полмиллиона рублей. Эту сумму у нее выманили мошенники, использовав приемы социальной инженерии. 



Как рассказала сама 68-летняя жительница Мишкинского района, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником известного банка. Он напугал ее информацией о том, что ее счет пытаются взломать мошенники. 

Вслед за этим собеседник предложил нехитрое решение: положить все деньги на якобы безопасный резервный счет. Пенсионерка сняла 500 тысяч рублей и отправила на счет, указанный мужчиной. Получив деньги он сразу пропал. 


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился тем, что в селе Мишкино депутат от «Единой России», владелец компнаии незаконно сливал отходы. 

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Источник: news102.ru
Теги: Мишкинский район мошенничество
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