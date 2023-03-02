В Уфе заведующую детским садом осудят за мошенничество на 1 млн рублей

09:46, 02 мар 2023

В Уфе осудят за мошенничество бывшую заведующую детского сада. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.







Согласно версии следствия, экс-глава учреждения трудоустроила помощником воспитателя свою знакомую, внеся ложные данные об отработанном ею времени. Фактически новая сотрудница не работала, но зато ее начальница получала за нее заработную плату. В общей сложности обвиняемой удалось заработать таким образом более одного миллиона рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.





В отношении экс-главу детсада было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Она частично признала свою вину. Материалы дела после вручения обвинительного заключения будут направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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Фото: newsbash