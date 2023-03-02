В Башкирии директор Дворца спорта попался на присвоении денег

12:17, 02 мар 2023

В Мелеузе директор муниципального Дворца спорта ответит за присвоение денежных средств, которые он должен был вносить в кассу.







Руководитель по устной договоренности предоставил в пользование часть малого спортивного зала для проведения занятий по кросс-фиту. С октября 2021 по май 2022 года женщина, проводившая тренировки, исправно выплачивала директору аренду. Однако мужчина не вносил деньги в кассу, а оставлял себе, присвоив 45 тысяч рублей.



По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, расследование уголовного дела продолжается. В адрес главы города направили представление, после которого подследственного уволили со службы в связи с утратой доверия.

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