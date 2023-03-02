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В Башкирии директор Дворца спорта попался на присвоении денег

В Башкирии директор Дворца спорта попался на присвоении денег

12:17, 02 мар 2023

В Мелеузе директор муниципального Дворца спорта ответит за присвоение денежных средств, которые он должен был вносить в кассу. 



Руководитель по устной договоренности предоставил в пользование часть малого спортивного зала для проведения занятий по кросс-фиту. С октября 2021 по май 2022 года женщина, проводившая тренировки, исправно выплачивала директору аренду. Однако мужчина не вносил деньги в кассу, а оставлял себе, присвоив 45 тысяч рублей. 

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, расследование уголовного дела продолжается. В адрес главы города направили представление, после которого подследственного уволили со службы в связи с утратой доверия. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Мелеуз Мелеузовский район мошенничество
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