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В Башкирии виновник гибели двух рабочих нефтеперерабатывающего завода получил 2 года условно

В Башкирии виновник гибели двух рабочих нефтеперерабатывающего завода получил 2 года условно

21:55, 02 мар 2023

Суд установил вину начальника цеха в гибели двух работников ООО «Газпром нефтехим Салават», его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком еще на год. Об этом сообщила сегодня, 2 марта, пресс-служба управления следкома России по Башкирии.



— 3 августа 2021 года в момент, когда двое операторов технологических установок производили осмотр трубопровода насыщенного водяного пара в помещении котла-утилизатора, произошла его разгерметизация, в результате оба рабочих получили множественные термические ожоги, от которых впоследствии скончались, — прокомментировали в ведомстве.


Следователи выяснили, что начальник цеха знал, что трубопровод дал течь и насколько это опасно. По инструкции, он должен был остановить и отключить котел, но вместо этого отправил подчиненных осматривать место разгерметизации трубы.
Мужчину признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Уточняется, что подсудимый своей вины не признал. Ему, кроме прочего, предстоит выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации за потерю близкого человека.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: смерть несчастный случай
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