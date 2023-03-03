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В Башкирии мужчина оформил кредит на своего мертвого отца

В Башкирии мужчина оформил кредит на своего мертвого отца

10:51, 03 мар 2023

В башкирском городе Кумертау мужчина оформил кредит на своего мертвого отца. Злоумышленник воспользовался личным кабинетом покойника в банковском приложении и оформил займ на 101 159,85 рублей.



Представители банка обратились Кумертауский межрайонный суд и иском с требованием взыскать указанную сумму, а также возместить расходы по уплате государственной пошлины 3 223,2 рубля. В результате суд удовлетворил и то, и другое требование истца.

– Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, – заявили представители суда.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кумертау кредит
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