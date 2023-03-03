В Башкирии вынесли приговор виновным в гибели отравившихся газом влюбленных подростков

17:16, 03 мар 2023

Суд башкирского города Бирск признал двух руководителей коммерческих предприятий виновными в смерти двух подростков 18 и 14 лет, которые в арендованной квартире погибли от отравления газом. Об этом сегодня, 3 марта, рассказали в республиканской прокуратуре.







Напомним о происшествии, которое произошло в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. В съемной квартире в доме по ул. Интернациональной были найдены тела двух молодых людей: 18-летнего студента и его 14-летней подруги, которая была без сознания. Девушка впала в кому и через день скончалась в больнице. Позже выяснилось, что причиной их смерти стало отравление угарным газом: в дымоходе и вентиляционной системе отсутствовала тяга.



На скамье подсудимых оказались руководители сразу двух компаний - филиала «Башкирского специализированного ремонтно-строительного управления противопожарных работ» и "Газавтоматики". Против них возбудили уголовное дело за оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц.





По данным прокуратуры, начальник ремонтно-строительного управления не организовал первичную проверку дымовых и вентиляционных каналов и они были введены в эксплуатацию с нарушениями, допущенными при строительстве жилого дома. Он и начальник «Газавтоматики» не провели проверку и техническое обслуживание указанного оборудования.



Свою вину ни один из подсудимых не признал. Оба были приговорены к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.









Еще одному фигуранту дела, руководителю «Управляющей компании Жилищный фонд», также может быть предъявлено обвинение. По данным следствия, он не проверил состояние дымоходов и вентиляции, а также работы по их очистке и ремонту. Дело в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности.

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Фото: соцсети