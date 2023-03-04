Бывшую заключенную в Башкортостане обязали пройти обследование на туберкулез

13:09, 04 мар 2023

Сотрудник прокуратуры Буздякского района обратился в суд с решением обязать экс-заключенную пройти обязательное медицинское обследование для выявления опасной болезни. В ведомстве муниципалитета установили, что отбывавшая наказание была освобождена из следственного изолятора №5, где такие обследования не проводятся.







Согласно сообщению, ответчица не явилась на судебное заседание, хотя была надлежащим образом уведомлена. Рассмотрев иск прокурора, суд пришел к выводу, что он вполне обоснован. В результате все исковые требования ведомства были полностью удовлетворены.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что сотрудники Гострудинспекции проводят проверку на территории Буздякского консервного комбината. 10 февраля на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого пострадал рабочий.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram