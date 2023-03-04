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Бывшую заключенную в Башкортостане обязали пройти обследование на туберкулез

Бывшую заключенную в Башкортостане обязали пройти обследование на туберкулез

13:09, 04 мар 2023

Сотрудник прокуратуры Буздякского района обратился в суд с решением обязать экс-заключенную пройти обязательное медицинское обследование для выявления опасной болезни. В ведомстве муниципалитета установили, что отбывавшая наказание была освобождена из следственного изолятора №5, где такие обследования не проводятся.



Согласно сообщению, ответчица не явилась на судебное заседание, хотя была надлежащим образом уведомлена. Рассмотрев иск прокурора, суд пришел к выводу, что он вполне обоснован. В результате все исковые требования ведомства были полностью удовлетворены.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что сотрудники Гострудинспекции проводят проверку на территории Буздякского консервного комбината. 10 февраля на предприятии произошел несчастный случай, в результате которого пострадал рабочий.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Буздякский район суд
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