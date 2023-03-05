В Башкирии вахтовик до смерти забил подругу, потому что та уходила из дома пока его не было

20:07, 05 мар 2023

Вахтовик из Баймакского района Башкортостана до смерти избил свою сожительницу за то, что та уходила из дома, пока он был в командировке. Районный суд признал мужчину виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.







В соответствии с материалами дела, подсудимый, его подруга и мать возвратились домой с прогулки, где возле реки распивали спиртные напитки. Мужчина продолжил пить на кухне со своей подругой, мать в это время отправилась спать. В определённый момент фигурант уголовного дела принялся бранить свою сожительницу за то, что та уходила из дома никого не поставив в известность, пока он был на вахте. В ответ женщина нецензурно выразилась в адрес сожителя. Разъяренный мужчина принялся ее избивать. Потеряв равновесие, она упала назад, и ударилась о деревянную табуретку, на которой стояла металлическая плита.





После инцидента потерпевшая просто ушла смотреть телевизор в свою комнату, а обвиняемый остался сидеть на кухне. Женщина истекла кровью лежа на диване. Первой ее без признаков жизни обнаружила мать преступника. Она предупредила сына, который вызвал скорую помощь, однако было уже слишком поздно – медики констатировали смерть потерпевшей.



Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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