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Замначальника полиции Башкирии приговорили к 11 годам колонии строгого режима и лишили звания

Замначальника полиции Башкирии приговорили к 11 годам колонии строгого режима и лишили звания

10:29, 06 мар 2023

Суд Забайкальского края признал заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан Андрея Москвитина виновным в получении взятки в особо крупном размере.



Бывший заместитель начальника управления - начальник полиции УМВД РФ по Забайкальскому краю Михаил Поливин также признан виновным в пособничестве в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.


Следственными органами и судом было установлено, что в 2013 году Москвитин, занимая должность начальника межрайонного ОБОПа общеуголовной направленности УУР УМВД РФ по Забайкальскому краю, при посредничестве Поливина, занимавшего на тот момент должность заместителя начальника УМВД РФ по Забайкальскому краю, взамен на покровительство принял взятку от крупного бизнесмена. Предметом взятки стала квартира в Центральном районе города Чита стоимостью свыше 2 миллионов рублей.

"Подсудимые решительно отрицали личную причастность к предъявляемому им обвинению. Москвитин был приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили звания "полковник полиции". Поливину назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сообщили в следкоме.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: zabaykalye.sledcom.ru
Теги: коррупция суд
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