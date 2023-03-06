Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Жительница Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе

Жительница Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе

10:59, 06 мар 2023

В Караидельском межрайонном суде рассматривалось уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

Как сообщили в пресс-центре суда, в октябре прошлого года женщина в алкогольном опьянении находилась дома с бывшим мужем. Между ними произошла бытовая ссора. В определенный момент обвиняемая схватила нож и нанесла мужчине удар в грудь. Ранение оказался смертельным.



"Принимая решение по делу, суд учел смягчающие обстоятельства, особенности личности подсудимой, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и назначил условный срок лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Читайте также:

Житель Башкирии зарубил свою тетю топором
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Караидельский район происшествия убийство суд
Читайте также

Жительница Башкирии совершила зверское убийство
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии совершила зверское убийство
В Башкирии женщина хотела напугать мужа ножом, но «перестаралась»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина хотела напугать мужа ножом, но «перестаралась»
В Башкирии мужчина избежал наказания за убийство 15-летней давности
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина избежал наказания за убийство 15-летней давности
Женщину из Башкирии, жестоко убившую 7-месячную дочь, осудили на 14 лет
Человек и закон в Башкирии
Женщину из Башкирии, жестоко убившую 7-месячную дочь, осудили на 14 лет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: