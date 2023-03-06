Жительница Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе

10:59, 06 мар 2023

В Караидельском межрайонном суде рассматривалось уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.



Как сообщили в пресс-центре суда, в октябре прошлого года женщина в алкогольном опьянении находилась дома с бывшим мужем. Между ними произошла бытовая ссора. В определенный момент обвиняемая схватила нож и нанесла мужчине удар в грудь. Ранение оказался смертельным.







"Принимая решение по делу, суд учел смягчающие обстоятельства, особенности личности подсудимой, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и назначил условный срок лишения свободы", - говорится в сообщении суда.



Приговор в законную силу пока не вступил.

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