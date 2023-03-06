Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии мужчину осудили за избиение супруги и ребенка

В Башкирии мужчину осудили за избиение супруги и ребенка

12:28, 06 мар 2023

Межрайонный суд города Бирск огласил приговор сорокалетнему местному жителю за избиение жены и ребенка. Подсудимый совершил преступление в августе 2022 года.



Как сообщает пресс-центр суда, признанный виновным за нанесение телесных повреждений мужчина, находясь в квартире, в ходе ссоры с женой, выхватил телевизионный пульт и бросил его прямо в голову супруги, причинив ей тем самым физическую боль и травму в виде кровоподтека на лбу. Спустя несколько дней он ударил своего несовершеннолетнего сына, 2010 года рождения, ногой в грудь, причинив ребенку физическую боль.


Во время назначения наказания суд учел полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние в совершенном, факт наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка и отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения родителем в отношении малолетнего лица.

В результате подозреваемый был признан виновным и приговорен к 240 часам обязательных работ с отбыванием наказания не более четырех часов в день в местах, которые определят местные органы власти.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Читайте также:

В Башкирии вынесли приговор виновным в гибели отравившихся газом влюбленных подростков
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Бирск Бирский район преступление суд
Читайте также

В Туймазах осудили отца, жестоко избившего сына
Человек и закон в Башкирии
В Туймазах осудили отца, жестоко избившего сына
Жителя Башкортостана осудили за избиение 12-летней дочери
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкортостана осудили за избиение 12-летней дочери
Житель Башкирии жестоко убил своего малолетнего сына
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии жестоко убил своего малолетнего сына
За экстремистские стихи в соцсетях жителя Стерлитамака ждут исправительные работы
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
За экстремистские стихи в соцсетях жителя Стерлитамака ждут исправительные работы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: