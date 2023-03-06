В Башкирии мужчину осудили за избиение супруги и ребенка
12:28, 06 мар 2023
Межрайонный суд города Бирск огласил приговор сорокалетнему местному жителю за избиение жены и ребенка. Подсудимый совершил преступление в августе 2022 года.
Как сообщает пресс-центр суда, признанный виновным за нанесение телесных повреждений мужчина, находясь в квартире, в ходе ссоры с женой, выхватил телевизионный пульт и бросил его прямо в голову супруги, причинив ей тем самым физическую боль и травму в виде кровоподтека на лбу. Спустя несколько дней он ударил своего несовершеннолетнего сына, 2010 года рождения, ногой в грудь, причинив ребенку физическую боль.
Во время назначения наказания суд учел полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние в совершенном, факт наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка и отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения родителем в отношении малолетнего лица.
В результате подозреваемый был признан виновным и приговорен к 240 часам обязательных работ с отбыванием наказания не более четырех часов в день в местах, которые определят местные органы власти.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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