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В Башкирии парня, по вине которого в аварии погиб его друг, осудили на 2 года

В Башкирии парня, по вине которого в аварии погиб его друг, осудили на 2 года

18:57, 08 мар 2023

Суд в Кармаскалинском районе Башкортостана приговорил мужчину, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погиб его друг.



Авария произошла в ночь на 28 ноября 2021 года в Архангельском районе. На автодороге Уфа-Инзер-Белорецк автомобиль Форд Explorer столкнулся с ВАЗ-21102. Двадцатилетний водитель отечественного автомобиля скончался на месте, а его 22-летний пассажир был доставлен в больницу с ушибами и переломами.


Позднее выяснилось, что погибший являлся близким другом и одноклассником виновника ДТП. Кроме того, в тот день он присутствовал на его свадьбе и погиб через несколько часов после столкновения с его же свадебным автомобилем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В суде он был признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и лишен водительских прав сроком на 2 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район аварии смерть суд
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