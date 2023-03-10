В Башкирии мужчина убил жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон

11:14, 10 мар 2023

Суд Давлекановского района Башкортостана огласил приговор местному жителю, зарезавшему собственную жену за то, что та отняла бутылку самогона, которую он держал под подушкой. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пресс-служба ведомства.







На судебном заседании обвиняемый рассказал, что поругался с женой из-за того, что она «забрала у него «чекушку» самогона из-под подушки». Он разозлился, выхватил нож и ударил им в шею супруги. Раненая женщина потеряла большое количество крови и умерла.



Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством было признано то, что он совершил преступление в нетрезвом состоянии.

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