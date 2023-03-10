Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии мужчина убил жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон

В Башкирии мужчина убил жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон

11:14, 10 мар 2023

Суд Давлекановского района Башкортостана огласил приговор местному жителю, зарезавшему собственную жену за то, что та отняла бутылку самогона, которую он держал под подушкой. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пресс-служба ведомства.



На судебном заседании обвиняемый рассказал, что поругался с женой из-за того, что она «забрала у него «чекушку» самогона из-под подушки». Он разозлился, выхватил нож и ударил им в шею супруги. Раненая женщина потеряла большое количество крови и умерла.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством было признано то, что он совершил преступление в нетрезвом состоянии.

Читайте также:

Жительница Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Давлекановский район происшествия убийство суд
Читайте также

Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку
В Кармаскалинском районе осудили мужчину, убившего бывшую жену в детском саду
Человек и закон в Башкирии
В Кармаскалинском районе осудили мужчину, убившего бывшую жену в детском саду
В Башкирии отец убил сына за то, что тот постоянно выгонял его из дома
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии отец убил сына за то, что тот постоянно выгонял его из дома
Житель Башкирии жестоко зарезал своего знакомого
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии жестоко зарезал своего знакомого


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: