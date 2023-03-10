В Башкирии пьяному водителю, сбившему насмерть 4 девушек, смягчили приговор

18:39, 10 мар 2023

Верховный суд Башкортостана в пятницу, 10 марта, смягчил приговор Марсу Гузаярову, который насмерть сбил 4 девушек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.







23 декабря 2022 года межрайонный суд в селе Чекмагуш признал виновным 23-летнего парня и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил водительских прав сроком на 3 года.



Сегодня апелляционный суд снизил срок наказания Гузаяру до 11 лет лишения свободы. Остальная часть приговора осталась без изменений, а апелляция его адвоката не была поддержана.





Напомним, что ранним утром 18 июля в населенном пункте Бакалы произошла страшная трагедия. На 1-ом километре объездной дороги 23-летний Марс Гузаяров, управляя автомобилем Audi A5, на бешенной скорости сбил 4 девушек, которые возвращались домой. Девушек отбросило на несколько метров и разбросало по обочине дороги. Пострадавшие скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель отделался лишь испугом. Дорожная полиция определила уровень алкоголя в его крови - примерно 0,333 промилле.

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