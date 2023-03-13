В Башкирии мужчина до смерти забил своего приятеля металлической кочергой

22:02, 13 мар 2023

Житель Аскинского района Башкортостана металлической кочергой забил до смерти своего знакомого. О происшествии сообщили в пресс-службе Караидельского межрайонного суда.







Убийство произошло в сентябре 2022 года. Обвиняемый пригласил своего знакомого к себе домой, и они вместе начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, а затем драка. Фигурант уголовного дела выхватил металлическую кочергу и ударил своего гостя по голове не менее 10 раз.





Когда преступник увидел, что его знакомый не подает никаких признаков жизни, он вынес тело на крыльцо своего дома и продержал его там несколько дней, пока погибшего не нашли родственники. Мужчина пытался уйти от ответственности, придумывая различные версии произошедшего и не признавая своей вины.



Суд назначил убийце наказание в виде тюремного заключения в колонии строгого режима. В ведомстве не уточнили, сколько лет он проведет в тюрьме.

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