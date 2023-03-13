Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии мужчина до смерти забил своего приятеля металлической кочергой

В Башкирии мужчина до смерти забил своего приятеля металлической кочергой

22:02, 13 мар 2023

Житель Аскинского района Башкортостана металлической кочергой забил до смерти своего знакомого. О происшествии сообщили в пресс-службе Караидельского межрайонного суда.



Убийство произошло в сентябре 2022 года. Обвиняемый пригласил своего знакомого к себе домой, и они вместе начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, а затем драка. Фигурант уголовного дела выхватил металлическую кочергу и ударил своего гостя по голове не менее 10 раз.


Когда преступник увидел, что его знакомый не подает никаких признаков жизни, он вынес тело на крыльцо своего дома и продержал его там несколько дней, пока погибшего не нашли родственники. Мужчина пытался уйти от ответственности, придумывая различные версии произошедшего и не признавая своей вины.

Суд назначил убийце наказание в виде тюремного заключения в колонии строгого режима. В ведомстве не уточнили, сколько лет он проведет в тюрьме.

Читайте также:

В Уфе скончалась девушка, на которую в магазине с ножом напала неадекватная женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Аскинский район происшествия убийство
Читайте также

В Башкирии мужчина зарезал своего знакомого из-за непристойного предложения
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина зарезал своего знакомого из-за непристойного предложения
Житель Башкирии до смерти избил своего знакомого
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии до смерти избил своего знакомого
В Башкирии мужчина 1,5 месяца хранил на балконе тело убитого
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина 1,5 месяца хранил на балконе тело убитого
В Зилаирском районе мужчина стиральной доской убил своего приятеля
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе мужчина стиральной доской убил своего приятеля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: