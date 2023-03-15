Жительница Башкирии через суд выгнала из дома свою мать и сводную сестру

09:43, 15 мар 2023

Жительница Давлекановского района Башкортостана в судебном порядке выселила из дома собственную мать и сестру. Информацию об этом во вторник, 14 марта, передала пресс-служба суда.







Девушка подала иск, указав, что после покупки дома к ней обратилась ее мать, лишенная родительских прав. Она убедила истицу прописать ее и дочь от другого брака к себе. Однако через некоторое время, согласно материалам дела, мать и сводная сестра сделали "невозможным" проживание хозяйки в собственном доме.





10 марта суд удовлетворил иск девушки и постановил выселить родственниц.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что суд Давлекановского района Башкортостана огласил приговор местному жителю, зарезавшему собственную жену за то, что та отняла бутылку самогона, которую он держал под подушкой.

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