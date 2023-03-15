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Убийце 3 студенток из Башкирии вынесли приговор

Убийце 3 студенток из Башкирии вынесли приговор

14:56, 15 мар 2023

В среду, 15 марта, в городе Орск был вынесен приговор Александру Лазареву, убившему в Гае трех студенток из Башкортостана. Напомним, что кровавая расправа произошла 30 сентября 2021 года, однако суд над преступником начался лишь спустя один год.



По версии следствия, злоумышленник проник в квартиру, где проживали студентки, дождался, пока они уснут, а потом изнасиловал и зарезал их ножом. Личность подозреваемого установили спустя несколько дней - им оказался 29-летний Александр Лазарев. 

Убийца был приговорен к пожизненному заключению. Также сообщается, что Лазарев признался в убийстве, но отрицал факт изнасилования. Суд также обязал Лазарева выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей каждому из потерпевших. Его имущество было арестовано.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: убийство суд
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