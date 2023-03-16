В Башкирии осудят мать, морившую голодом дочь-инвалида
11:03, 16 мар 2023
Женщина, не заботившаяся о своем ребенке-инвалиде, предстанет перед Аургазинским районным судом. Информацию об этом передали в прокуратуре Башкортостана.
У женщины есть 14-летняя дочь, которая страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата. Следствием установлено, что в период с августа по сентябрь прошлого года мать не принимала участия в ее воспитании и образовании, семья проживала в антисанитарных условиях. Подросток не получала нормального питания и жизненно важных медикаментов.
Мать неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, но продолжала вести безнравственный образ жизни. В настоящее время девочка живет с отцом.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аургазинском районе Башкирии мужчина попал в больницу после попытки растопить печь в бане бензином
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