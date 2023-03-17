Главам минстроя и ЖКХ Башкирии отменили домашний арест

10:41, 17 мар 2023

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Борис Беляев и руководитель Минстроя Рамзиль Кучарбаев освобождены из-под домашнего ареста. Информацию об этом передали в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы.







В настоящее время на руководителей ведомств наложены ограничения. Им запрещено общаться с участниками уголовного процесса и покидать свои квартиры в определенное время.





- 15 марта и Кучарбаеву, и Беляеву мера пресечения была изменена с домашнего ареста на ограничительную меру в виде запрета на определенные действия: общение с участниками судопроизводства по данному уголовному делу и оставление квартиры по месту жительства", - рассказали в ведомстве.



Ранее сообщалось, что министрам было предписано находиться под домашним арестом с февраля 2021 года. Сторона обвинения подозревает их в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и незаконном вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии